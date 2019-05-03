Друзья Кобзона - нам не друзья: Лепса могли запретить в Литве из-за «связей» с мэтром

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В «чёрном списке» певец оказался по обвинению из США.

Григорий Лепс, который выступал в столице Литвы ещё в марте, больше не сможет гастролировать по балтийской стране. С таким заявлением выступило МВД Литвы, объяснив своё решение довольно странно. Оказывается, запретить Лепсу въезд в Литву решили на основании так называемого «закона Магнитского». Ранее предполагалось, что певца невзлюбили в Европе из-за его поддержки российского правительства, хотя в чём конкретно проявляется поддержка, неизвестно.

Реальная причина, вероятно, была завуалированно озвучена литовскими чиновниками и имеет прямую связь с Иосифом Кобзоном. Дело в том, что обвинения против Григория Лепса «лепили» на основании обвинений Минфина США, которое ранее причислило исполнителя «Рюмки водки на столе» к братве - «Братскому кругу», к которому якобы имел отношение Иосиф Кобзон, и российским филиалом которого якобы руководит Владимир Путин. Его известными участниками были мафиози Япончик и Дед Хасан.

Предполагается, что Лепс является курьером в группировке и имеет отношение к сбыту наркотиков в США через мексиканскую границу. На основании этих подозрений Кобзону неоднократно запрещали въезд в Латвию, а также в США.

Несмотря на то, что от обвинений в сторону обоих артистов тянет трупом расчётливого капитализма, у них есть общие черты. Так, отщепенцами Кобзона и Лепса первыми в ЕС Литва и Латвия сделали не случайно. Чиновники сами признавались, что шли на сделку с США, проявляя солидарность с главным партнёром в НАТО. Мотивация не оставляет лишних вопросов: близкое расположение Литвы, Латвии и России делает балтийские государства крайне уязвимыми, а попросить протекции они могут только у НАТО.

После смерти мэтра американцы, видимо, не стали изобретать велосипед и продолжили схему «Друзья Кобзона – нам не друзья», втягивая в санкционную яму не только миллионеров, но и крупнейших артистов России. Напомним, что в «чёрных списках» находятся близкие знакомые Иосифа Кобзона.

Сам Иосиф Давыдович, как и Лепс, отрицали причастность друг друга к криминалу. Их запрещённость в отдельных странах вполне можно назвать незаконной, поскольку была произведена с подачи США по их подозрениям, неподкреплённым эффективным расследованием.