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Количество и разнообразие вооружений РФ для противостояния звездно-полосатой угрозе явно удивит Вашингтон.

Каждый год система вооружения в Российской Федерации претерпевает серьезные модернизации и изменения, которые усиливают оборонительную функцию государства в несколько раз. Вот и представленный накануне план США по разгрому России за полгода на этом фоне кажется просто смехотворным. Сумасшедшие Штаты Америки, как и тянет их назвать после этого, рассказали, что им действительно хватит такого срока для того, чтобы разгромить Россию на территории Восточной Европы. Также они отметили, что конкретно на данный момент им для совершения этой операции не хватает приблизительно 120 самолетов В-3, однако они «будут построены в ближайшее время». На стягивание войск пехоты американцы объявили, что им понадобится 30 дней.

Видимо американские специалисты сильно ошиблись, изучая силы своего противника, коим они называют Россию. Ведь они забыли, что путинские «Боги войны», как называют системы вооружения авиации и артиллерии в нашей стране, не дадут американцам ни малейшего шанса. Раскритиковал Вашингтон до основания экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Эксперт отметил, что расчёты НАТО не достойны даже того, чтобы над ними смеяться. Он уверяет, что в современное время боевые действия ведутся даже гораздо быстрее, чем объявленные американцами 30 дней на стягивание войск. Российские ракеты нанесут удары по всем стратегически важным объектам США в Америке, а также по всем командным пунктам в Европе. Это и станет концом плана для американцев, которые, вероятно, сочиняли его в нетрезвом состоянии. Даже речи идти не может о «разгромленной России» за полгода, ведь упомянутые «Боги войны» пресекут это в зародыше.

Для начала следовало бы упомянуть системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», которые представляют собой модернизированные варианты знаменитых «Градов». С прошлого поколения были улучшены автоматизированные системы для управления реактивными снарядами, с дальностью стрельбы до 120 километров. При этом, сохраняется возможность использования боеприпасов старого образца. Размещенным в плане самолетам В-3 не посчастливится, когда они столкнуться с мощью самоходной артиллерийской установки «Мста-СМ», которая предназначена для уничтожения огромного количества единиц армии врага: бронетехники, противотанковых средств, минометных и артиллерийских батарей. Цели и наведение орудия работает с помощью целиком автоматизированной системы.

В таком случае возможность разгрома России американцами на территории восточной Европы, где все командные пункты будут уничтожены почти что во мгновенье ока, кажется абсолютной нелепостью, что подтверждают даже бывалые эксперты на западе, не говоря уже об отечественных специалистах.