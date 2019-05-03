Наказанию быть? За нарушение границы РФ украинские моряки пойдут под трибунал

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Слушание по делу 24 моряков пройдет 10 мая в зале Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге.

В пятницу, 3 мая 2019 года представитель МИД Украины Елена Зеркаль на официальной странице Facebook заявила, что на следующей неделе украинские моряки пойдут под трибунал за нарушение морской границы РФ. Решение будет принято до конца текущего месяца. Госпожа Зеркаль также выразила уверенность в том, что Международный трибунал отменит решение России о задержании моряков и они будут отпущены на свободу. Украинские политики настаивают на том, что РФ нарушает международное право, занимаясь криминальным преследованием экипажей кораблей.

На данный момент, совсем непонятно: быть наказанию или нет. Ведь, по словам российских представителей внешнеполитического ведомства, трибунал не имеет необходимой правовой юрисдикции для решения произошедшего инцидента. МИД РФ уверен, что данное судебное разбирательство не должно препятствовать расследованию, ведущемуся на российской территории.

16 апреля 2019 года украинский МИД обратился в немецкий трибунал для создания арбитражного разбирательства по делу трех военных кораблей, нарушивших российские границы в Керчь-Еникальском канале в ноябре 2018 года. Российским судом нарушители были арестованы и заключены под стражу. Однако права экипажа на предоставление адвокатов и медицинской помощи соблюдаются.