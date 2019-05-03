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Жители полуострова считают, что новоизбранный президент Украины не учится на ошибках предшественников, усиливая политические разногласия.

Крымчан сильно возмутил ответ Зеленского об отсутствии общей истории Украины и России. Разочарованные и недовольные жители выразили свои эмоции в сети: «Куклу дергают за нитки», «Недавно своими ушами слышал, как он в интервью заявил, что русский народ — это братский народ. А теперь взял слова обратно?».

Не остался в стороне и представитель крымского парламента Ефим Фикс, который считает, что Зеленский весьма молод, чтобы делать заявления подобного рода. Кратковременное пребывание на посту президента не дает ему полномочий перечеркнуть многовековую историю, объединяющую два государства.

Фикс напомнил всем, что украинцы и россияне всегда были и есть братскими народами, которым нечего делить, и забывать об этом нельзя.

Несколько дней назад новый глава украинского народа завил на всю страну, что между Россией и Украиной нет ничего общего, за исключением 2295 километров границ, разделяющих страны. Чтобы продолжить поиски «общего», как считает Зеленский, Россия должна вернуть контроль за каждый миллиметр законным владельцам. Представители Кремля заявляют, что вхождение Крыма в состав России было проведено на основании норм международного права и закон нарушен не был.