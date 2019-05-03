Россия – «агрессор», но мы хотим газ: Европа спонсирует «Северный поток - 2» несмотря на санкции

Сегодня, 16:20

Посол США в Германии уже пригрозил ответными мерами тем странам, которые приложат руку к строительству газопровода.

Самое главное, что связывает сегодня Россию и Европу – «Северный поток – 2», в котором заинтересован целый ряд стран. К примеру, Австрия, которая вновь отдала на строительство 44 млн. евро. Годом ранее австрийской нефтегазовой компанией OMV был вложен 81 млн. евро на благополучное сооружение газопровода. С самого начала строительства Австрия «обеднела» на 600 млн. евро ради «Северного потока – 2».

Глядя на Австрию, становится ясно, что Европа спонсирует «Северный поток - 2» несмотря на санкции. Возможно, давление США не так уж и велико, раз европейские страны готовы обходить «наказания», введенные для подавления России. Также, здесь явно прослеживается доля лицемерия со стороны Евросоюза. «Россия – агрессор, но мы хотим газ» - так выглядит позиция заинтересованных в «Северном потоке – 2» стран. Выходит, что как только у Европы появился шанс заполучить голубое топливо на 13% дешевле, она тут же этим воспользовалась.

Ответ США на щедрость Австрии последовал незамедлительно. Посол штатов в ФРГ Ричард Гранелл сделал намек, что Трамп введет санкции против компаний, участвующих в СП-2. США якобы очень переживают о зависимости Европы от российского газа, хотя всем известно, что «Северный поток – 2» помешает штатам торговать своим топливом.

Что бы ни придумали штаты в отношении европейский стран, «Северный поток – 2» будет завершен. На проект уже потрачены огромные суммы, что свидетельствует о невозможности отступления. Уверенности также придает позиция Германии, по направлению к которой и строится СП-2. Ранее преемница Ангелы Меркель из ХДС уже высказалась о безоговорочной поддержке строительства газопровода. Это свидетельствует о том, что России удается показывать европейским коллегам выгонные точки соприкосновения. Таким образом, даже находясь под санкциями, Россия продолжает добиваться собственных целей.