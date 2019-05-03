«Блэкджек» с багги: Кроме боевой техники зрители парада Победы увидят дозаправку в воздухе

Сегодня, 13:03

Первым 9 мая по Красной площади пройдёт легендарный танк Т-34.

Министерство обороны рассказало, что на параде Победы зрители увидят не только торжественный марш личного состава представителей родов войск, но и образцы как исторической, так и современной боевой техники. Кроме этого, если позволит погода, «гвоздём программы» станет полёт 74 образцов ВКС, которые будут разделены на 17 групп.

Первыми покажутся вертолёты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24. Затем пронесутся истребители СУ и МиГ, «дальние» перехватчики, штурмовики и бомбардировщики. Особый интерес у публики вызовет имитация дозаправки в воздухе, которую осуществят заправщик ИЛ-78 и стратегический ракетоносец ТУ-95МС. В конце «воздушной» части парада над столицей «проплывёт» ТУ-160 или «Белый лебедь», получивший в классификации НАТО имя «Блэкджек» (дубинка).

Сверхзвуковой стратегический ракетоносец совершил в конце прошлого года впечатляющий перелёт в Венесуэлу, что дало повод для восхищённых отзывов в мире и гневно-напуганную реакцию США. Неудивительно, ведь «Белый лебедь» по своим данным вдвое превосходит американский аналог, поражая предельной скоростью - 2230 км/ч, дальностью полёта – 13950 км и боевым радиусом действия – 6000 км.

Что касается «наземного» прохождения техники, то здесь зрители смогут увидеть грозные и защищённые машины БТР-82А, БМД-4М, БМП «Курганец», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2и БУК-М2, ракетные установки С-400, системы залпового огня «Смерч» и новейший танк «Армата». Кроме этого, Росгвардия представит новинку – багги огневой поддержки с 30-мм станковым гранатомётом. При этом на мини-автомобиль можно установить дополнительное вооружение без ущерба для технических показателей.