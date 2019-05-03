Британская армия оказалась вооружена худшим автоматом в мире

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Последние 20 лет оказались богаты на вооружённые конфликты. Этот период можно назвать «экзаменом» для многих образцов оружия, худшим из которых по праву стал британский автомат L85.

Отвратительные боевые характеристики этой винтовки, принятой на вооружение в 1985 году, не всплывали на поверхность вплоть до начала войны в Персидском заливе в 1990 году. Тогда стало ясно, что автомат не функционирует в условиях запылённости, высоких температур, низких температур и сильной влажности. Иными словами, в условиях, отличных от крытого стрельбища.

Низкая надёжность объяснялась некачественной сборкой и материалами – завод Enfield, который производил винтовку, на момент разработки готовился к продаже, из-за чего оружие было принято на вооружение почти без предварительных испытаний. А первую партию в 320 тыс. экземпляров собрали «впопыхах», экономя на рабочей силе и материалах. Пластик, широко применяющийся в конструкции винтовки, плавился от стандартных армейских репеллентов, а дешёвый металл быстро подвергался коррозии. К слову, именно эта партия и участвовала в операции «Буря в пустыне».

Ненадёжность автомата была лишь частью беды – при проектировании использовались мягко говоря спорные конструктивные решения. Так, компоновка «буллпап», при которой магазин расположен за рукоятью, была призвана улучшить эргономику и уменьшить размер оружия. Правда, в итоге из-за неё центр тяжести оружия сместился к прикладу, что привело к большому «ходу» ствола при стрельбе.

К иногда комичным, но чаще плачевным ситуациям приводила и кнопка сброса магазина, никак не защищённая от случайного нажатия. Британские бойцы жаловались, что не заметить в гуще боя потерю магазина и оказаться с без патронов - проще простого.

Примечательно, что все подразделения британской армии, которые могли позволить себе отказаться от L85, заменили её на более удачные натовские модели – американские M4 и M16. Это сделали спецназ SAS и элитное подразделение морской пехоты SBS.

Выявленные недостатки заставили британское правительство заключить контракт с немецкой фирмой Heckler & Koch, которые в 1997 году модифицировали винтовку предоставив на суд военных ту же L85, но уже в варианте А2. Немцы улучшили качество сборки и заменили материалы на более совершенные, попутно сгладив самые заметные «косяки» первоначального варианта. Однако, осталось много конструктивных несовершенств, вшитых в саму «идею» этой винтовки. Например, плохая реализация буллпапа и вес в 5,5 кг при маленьком калибре.

Таким образом, британская армия до сих вооружена, возможно, самым худшим автоматом в мире.