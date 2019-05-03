Плацдарм против США: Госдеп напуган российской и кубинской «интервенцией» Венесуэлы

Сегодня, 09:09

У Помпео будет возможность 6 мая в Хельсинки поинтересоваться об этом лично у Лаврова.

Когда госсекретарь США говорит о возможности военного вмешательства в венесуэльский конфликт, он прежде всего беспокоится не об установлении демократического режима в этой стране. Госдеп в первую очередь напуган сотнями российских и тысячами кубинских военных, которые под видом советников и медицинских работников, готовят новый плацдарм против США.

Свои угрозы Помпео распространяет не только по адресу законного правительства Венесуэлы, но и Гавана получает недвусмысленные предупреждения о скором полном эмбарго и санкциях высшего уровня. Ретранслируя слова Трампа, госсекретарь демонстрирует, что Госдеп напуган российской и кубинской «интервенцией» и прямо говорит о возможности военного решения венесуэльского вопроса.

Кроме этого, обвиняя Россию во вмешательстве, Помпео указывает, что Москва преследует экономические интересы, пытаясь разграбить Венесуэлу. Настойчиво предлагая РФ и Кубе отозвать своих военных из боливарианской республики, Вашингтон изображает готовность избежать крайних мер. Но, многочисленные призывы к Мадуро уже звучат как ультиматумы, за которыми могут последовать действия. Примеры Ирака и Ливии – яркое тому подтверждение. Ожидается, что в Хельсинки 6 мая Майк Помпео и Сергей Лавров обговорят эти проблемы при личной встрече.