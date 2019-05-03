«Альфа» против «Морских котиков». Российский спецназ превзошёл американский

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Подразделение специального назначения ФСБ «Альфа» - известнейший элитный отряд российских «суперменов». Уровень их подготовки, по мнению многих экспертов, является лучшим в мире, что неоднократно доказывалось соревнованиями со спецназом других стран.

На соревнованиях войск специального назначения в Казахстане команда «Морских котиков» из США снялась в первый же день, не выдержав «жары и обезвоживания». Кажется удивительным, что спецназ, призванный выполнять задания в самых разнообразных условиях, решил сойти с дистанции из-за тяжёлых условий. Однако, при сравнении программ подготовки «Альфы» и «Морских котиков» становятся очевидны преимущества первого и слабости второго.

Эксперты в один голос заявляют, что подразделение «Альфа» проводит в тренировках значительно больше времени, чем любой другой спецназ мира. При этом в программу их подготовки входят упражнения на преодоление боли и страха, а в рукопашном бою, по заявлениям военных других стран, им нет равных.

В качестве примера можно привести подготовку «молодого бойца», при которой желающего попасть в отряд «Альфа» жестоко избивают. Буквально. Будущего спецназовца ставят в спарринг против более сильного противника, в роли которого обычно выступает инструктор, и запрещают атаковать в ответ. Его задача – устоять на ногах в течении пяти минут. Такие тренировки длятся несколько недель и призваны «выбить» из бойца страх перед болью.

Ничего подобного в программе тренировок «Морских котиков» нет. Солдаты в течении девяти недель испытывают безусловно изнуряющие физические нагрузки, которые обеспечиваются полосами препятствий и тяжёлыми упражнениями. Однако, как говорят американцы на англоязычных форумах, ничего «жёсткого» в подготовке спецназа нет.

Доказали силу российского спецназа и соревнования, проведённые королём Иордании Абдулой II. Состязания бойцов элитных подразделений часто проводятся в разных странах, однако имеют общую черту – как правило побеждает команда из страны организатора. Видимо, сказывается политический подтекст подобных мероприятий. Соревнования в Иордании отличались беспристрастным судейством – Абдула II профессиональный военный и лично возглавляет спецназ Иордании. Король лично следит за судейством и никогда не был замечен в подтасовке результатов. Об этом свидетельствуют частые победы команды из Китая, который сложно назвать геополитическим союзником Иордании.

Впервые приехавшая на эти состязания российская команда «Альфы» в 2013 году проиграла китайцам, однако имела места быть важная ремарка – приехала команда военных запаса, а не действующих бойцов. Спустя два года, команда действующих спецназовцев одержала безоговорочную победу. К слову, там присутствовали и «Морские котики», никак себя не проявив.