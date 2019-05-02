Петя + Вова = дружба? Вагоны РЖД в Украине могут скрывать общий бизнес Путина и Порошенко

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Находящиеся под украинскими санкциями предприятия РФ якобы спокойно делают свой бизнес в Незалежной, несмотря на громкие слова Москвы и Киева.

Украинская партия «Батькивщина», во главе которой стоит с треском проигравшая президентские выборы Юлия Тимошенко, по всей видимости, захотела взять реванш у Порошенко. Свой шанс она увидела в неподтвержденном факте того, что часть российских предприятий в Украине могут вывозить из страны металлолом. В числе таковых называются РЖД. Каких-либо вещественных доказательств несостоявшаяся леди-президент представить пока не смогла.

Тем не менее, подобные обвинения Тимошенко наталкивают на интересные рассуждения. Неоднократно журналисты Украины и России предполагали, что формула «Петя + Вова = дружба», имея в виду Путина и Порошенко, работает и приносит прибыль «слагаемым» из Кремля и Киева, хоть указывающих на это прямых доказательств за время президентства Петра Алексеевича предоставлено не было. Однако, сам по себе напрашивается вопрос: могут ли вагоны РЖД, о которых говорила Тимошенко в своем обвинении, скрывать общий бизнес, который может быть у Путина и Порошенко? Утверждать это, естественно невозможно, потому стоит подождать, что же приготовила для бывшего президента самая знаменитая «коса Украины».

Пользователи на просторах соцсетей и вовсе убеждены в том, что «российские операторы вагонов РЖД» перевозят по Украине грузов больше, чем «Укрзализныця» (местный аналог РЖД). Складывается впечатление, что авторы подобных заявлений берут аргументы для своих высказываний с потолка, потому как прямых доказательств громким словам никто не приводит.