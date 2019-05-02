Истинное отношение к России: К дочери Пескова предвзято отнеслись в Европарламенте

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Девушке очень понравилось вариться в политике.

Накануне у взрослой дочери пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова – Лизы закончился контракт на стажировку. Практиковалась Елизавета в модном доме и Европарламенте. Как призналась Пескова-младшая, она встретилась с предвзятым отношением к себе и даже с дискриминацией.

«Во время практики я многому научилась, многое переосмыслила...Помимо позитивных моментов были и негативные, такие как дискриминация, лицемерие (говорю сейчас именно о мире политики), а также много других вещей, которые видишь своими глазами, с которыми сталкиваешься только на практике», - на большие детали молодой политик не решилась.

Впрочем, они могут быть вполне очевидны. Лиза Пескова до сих пор имеет российское гражданство, несмотря на то, что родилась в Турции и проживает во Франции. На фоне натянутых отношений между Россией и блоком ЕС неудивительно, что к кровинушке Дмитрия Пескова – близкого друга Владимира Путина отнеслись предвзято. Видимо, в этом выражается и истинное отношение к России в целом, раз девушка воздержалась от последующих комментариев

Ситуацию ранее комментировал евродепутат Эмерик Шопард, у которого стажировалась Пескова. Он отмечал, что подозрения в СМИ заставили его партию пересмотреть доступ Елизаветы к некоторой информации. Так, её присутствие разрешалось только на заседаниях, которые транслировались в режиме реального времени. И хотя факт предвзятости политик отрицал, родство пресс-секретаря Пескова и девушки ему было известно и пренебречь им он вряд ли посмел бы.