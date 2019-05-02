Китай в восторге, Америка в страхе: СМИ рассказали о преимуществах фотонного радара СУ-57

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Такой тип радаров позволяет генерировать силуэт самолёта с гораздо более высоким разрешением, чем у подобных аналогов.

Китайское военное издание рассказало, что СУ-57, оснащённым этим совершенным оружием, может «превратить в мусор» любую технику США. Преимущества фотонного радара несомненны: лёгкость, компактность и обширный радиус действия. Прибор не чувствителен к помехам, которые пытаются для него создать мощные глушители. Благодаря этому, новейшие самолёты вероятного противника, оснащённые технологией «Стелс» становятся беззащитными перед эффективным действием этого радара. Прибор, установленный на фюзеляже самолёта, нисколько не снизит характеристики истребителя, а, напротив, должен улучшить аэродинамику СУ-57.

Характеристики радара привели в восторг Китай – коэффициент полезного действия вдвое превышает показатели существующих аналогов. Это, по мнению китайских СМИ, должно держать в страхе Америку, убедившейся в несовершенстве и отсталости некоторых видов своего вооружения. По прогнозам министерства обороны РФ, первые истребители 5 поколения могут стать в строй уже к концу текущего года. В дальнейшем ожидается массовые поставки в ряды ВКС.