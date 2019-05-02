А как же оскорбление власти? Медведева затравили в сети за поздравление с 1 мая

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Премьера накрыла волна критики за уровень жизни россиян и агрессивное поведение силовиков на праздничных демонстрациях.

Дмитрия Медведева затравили в сети за поздравление с 1 мая. Вчера премьер-министр в своем Twitter пожелал согражданам «хороших майских праздников». Однако пользователям сети такой безобидный твит показался более чем неуместным на фоне последних событий. Многие иронично подметили, что Медведев может проводить эти праздники за границей, где, по версии пользователей сети, имеет недвижимость.

Большинство были возмущены тем, что Медведев никак не высказался о жестоком поведении силовиков на первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге. В частности, премьеру снимками и видеозаписями настойчиво указывают на то, как был задержан депутат Заксобрания Максим Резник. Момент выхватывания его из толпы попал на видео и быстро распространился в сети. Как сообщают СМИ, неслабо досталось и оппозиционерам, шествие которых было согласовано даже с политическими лозунгами, однако ОМОН обошелся с ними не самым лучшим образом. Всего 1 мая в России было задержано около 100 человек.

Дмитрию Медведеву припоминают о скандалах в медицине, где врачи страдают от низкой заработной платы. Россияне всячески возмущаются уровню бедности и с иронией подмечают, что на майские праздники они не отдыхают, а «сажают еду», чтобы зимой было что поесть.

Такое количество критики и откровенной травли на странице премьера вызывает вопросы. А как же оскорбление власти? Принятый Путиным 29 марта закон предусматривает немалые штрафы за крепкое словцо в адрес чиновников, а уж тем более – премьер-министра. Совсем недавно разгорелся скандал с оскорблением в адрес Путина, за которое автор получил штраф 30 тыс. рублей. Сейчас мужчина намерен обжаловать решение. Неизвестно, станет ли Дмитрий Медведев тщательно подходить к наказанию каждого из своих обидчиков.