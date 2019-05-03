Лучше бы дали «Калаш»: Спецназ США раскритиковал свои новые автоматы

Сегодня, 00:00

С 2004 года на вооружение спецназа США поступали новейшие винтовки SCAR, однако, на данный момент их поставки прекратились, а оставшиеся вообще планируют утилизировать. Член элитного отряда американских «морских котиков» раскрыл причины такого решения.

SCAR - это модульная винтовка, созданная для максимальной унификации автоматического оружия в распоряжении отрядов NAVY SEAL и других американских спецподразделений. Такая винтовка, по задумке создателей, может быть быстро переделана и в автомат и в снайперскую винтовку, а также легко адаптируется под различные боеприпасы.

На бумаге оружие крайне простое и во многом конструктивно повторяет наш «родной» АК, однако, создатели (бельгийская фирма FN Herstal) умудрились сделать поразительно неудачное оружие. Проблемы винтовки вырастают из её «плюсов». Из-за стремления сделать оружие одинаково удобным и для левшей, и для правшей, SCAR имеет большое количество отверстий в корпусе, плохо прикрытых защитными элементами, что, естественно, приводит к загрязнениям и отказам.

По-настоящему разгромную оценку винтовка получила от одного из американских «морских котиков» - элитного отряда спецназа ВМФ США, который высказался об оружии в выпуске YouTube-шоу Vigilance Elite. По словам спецназовца, которому пришлось повоевать со SCAR в Афганистане, винтовка хорошо показывает себя только на дальних дистанциях потому, что когда её заклинит (а это происходит примерно раз в 40 выстрелов), у вас будет время для приведения её в боевую готовность. Он подчеркнул, что многие бойцы уже после буквально нескольких дней использования SCAR в боевых условиях добровольно меняли её на любое другое доступное оружие. При этом, спецназовец даже отметил, что лучше бы им изначально выдавали советские «Калаши», нежели эти дорогущие, но требующие стерильных условий винтовки.

К существенным недостаткам он также отнес и то, что в связи с длинным ходом затвора, при стандартном хвате, его рукоятка бьет стрелка по держащей руке, причем бьет достаточно сильно, приводя иногда к пусть и незначительным, но вполне болезненным травмам пальцев.

В общем, в очередной раз вместо чудо-оружия Пентагон закупил кучу металлолома, от которого сейчас активно пытается избавиться.