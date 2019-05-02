Стелс-внедорожник для ВДВ покажут на параде Победы

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ВДВ получит на вооружение новый внедорожник, построенный с применением технологий, делающих его «невидимым» для тепловизоров и других средств обнаружения.

Парад Победы давно стал не только праздником, но и мероприятием, где можно увидеть все новинки отечественного военпрома. Обычно все внимание забирают себе танки и прочие тяжелые машины, однако, в этом году среди ярких новинок появился и автомобиль.

ВДВ - это высокомобильные войска, к технике для которых применяются особые требования. Она должна быть легкой для десантирования, а также малозаметной. Именно такой автомобиль для наших десантников разработали на базе ВАЗ-21213 «Нива».

Помимо незаметности для врага, автомобиль имеет почти в два раза большую грузоподъемность, нежели исходный образец, может оснащаться броней, а также оснащена пулеметом «Корд» или гранатометом АГС-30. Оба варианта вооружения являются крайне мощными представителями и не характерны для столь легких машин. Корд и вовсе является рекордсменом по огневой мощи среди крупнокалиберных пулеметов, устанавливающихся на легкую технику. Конструкторы также рассматривают вариант установки тяжелого ПТРК «Корнет», являющегося лучшим в своем классе.

Кто-то скажет, что это всего лишь джип, однако, именно такие машины порою играют решающую роль в конфликтах. Они обеспечивают высокую мобильность, и при этом являются достаточно простыми и дешевыми как в производстве, так и в обслуживании.