Ракета и планер: США планируют обогнать Россию в испытаниях гиперзвукового оружия

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Известно, что работу в это направлении ведут Россия, США и Китай.

Американцы планируют к концу текущего года провести испытания двух прототипов гиперзвукового оружия. Впрочем, на сроки осуществления задуманного могут повлиять проблемы в разработке, уверяют в министерстве обороны США. Этими новинками должны стать ракета с воздушно-реактивным двигателем HAWS и глайдер TBG – летательный аппарат, основывающийся на принципах планера. Ожидается, что прорывные концепты с гиперзвуковыми технологиями, на которые потрачено $63 млн, могут поступить на вооружение к 2020.

Возможно, в США планируют обогнать Россию и Китай, которые также осуществляют независимые программы по созданию подобного типа вооружений. Поставленные на боевое дежурство «Цирконы» и «Кинжалы», работающие на гиперзвуковом воздушно-реактивном двигателе, уже прошли успешные испытания.

Гиперзвуковой планер Ю-71 запускается как с баллистических ракет, так и с бомбардировщиков, например, ПАК-ДА – детища «Туполева», оснащённого технологией «Стелс». Российский глайдер способен развить скорость 11200 км/ч и призван успешно преодолевать противоракетную оборону НАТО. По такому же пути идёт и Китай, чей гиперзвуковой планер WU-14 озадачил аналитиков Пентагона, получивших сведения об испытаниях этого типа оружия в январе.