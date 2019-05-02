Путин не закон, я – закон. Губернатор Севастополя объявил войну Единой России

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Дмитрий Овсянников приказал демонтировать десятки билбордов «Севастополь – гордость России», установленных региональным отделением Единой России. Видимо «косяки» на губернаторском посту вынудили Овсянникова открыто выступить против «партии власти».

К действиям Овсянникова на посту губернатора не раз возникали вопросы. Так, в прессу просочилась информация о «подарке» однокурснице главы Севастополя Гульнаре Демочкиной. По сообщению YouTube-канала «PolitRussia», он намеренно обанкротил ГУП «Городской автозаправочный комплекс» и подал своей предполагаемой любовнице эту сеть АЗС по закрытому конкурсу. Глава бюджетной комиссии Зксобрания Севастополя Вячеслав Аксёнов уже направил запрос в прокуратуру и МВД о проверке этой сомнительной сделки.

Нашлись и другие «косяки» в работе губернатора – по сообщению Sevastopol.su, внутренняя проверка обнаружила признаки намеренного банкротства стратегического предприятия «Севастопольский морской порт». Так, более 1200 объектов недвижимости на балансе предприятия оценены в 1 копейку - это плавучий док, ремонтная плавмастерская, нежилые здания и 20 причалов.

Возникли у Овсянникова и проблемы с прокуратурой: как сообщает crimeapress.info, губернатор не позволил «осмотреть» прокурору Севастополя Игорю Шевченко свой особняк в Казачей бухте, и попросил «не лезть в чужой дом». Похоже у прокуратуры были веские основания нанести визит, иначе они не стали бы «лезть» к столь высокопоставленному чиновнику.

Рейтинг поддержки у Овсянникова ниже всякого предела – об этом свидетельствует зашкаливающее количество негативных комментариев на странице ВКонтакте «На связи губернатор Севастополя», созданной для обратной связи между горожанами и правительством. Пользователи сети обвиняют губернатора в многочисленных растратах и некомпетентности, приводя в пример многочисленные недоведённые до конца проекты.

По всей видимости, непопулярный у народа и находящийся в опале Овсянников решил бороться за кресло самыми кардинальными методами, «объявив войну» российской власти в лице партии Единая Россия. Он распорядился демонтировать больше девяноста из ста билбордов «Севастополь – гордость России», установленных региональным отделением партии. Губернатор будто пытается сказать лично Путину: «Ты здесь не закон, я – закон».

Впрочем, даже тут Овсянников оказался в нелепом положении. Эти плакаты - не агитационные, а скорее патриотические, направленные на развитие у севастопольцев чувства причастности к Росси. Ни у народа, ни у власти такие действия явно не вызовут одобрения.

Учитывая эти обстоятельства, вряд ли осталось долго ждать, пока горе-губернатора сместят с должности или посадят, что часто происходит в последнее время.