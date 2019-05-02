Неужели Сердючка? Зеленский скрывает имя главы своей администрации

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Пока Россией руководят специалисты, Украина продолжает экспериментировать со звездными лицами в политике.

Вадим Галайчук, доверенное лицо Владимира Зеленского, объявил, что президент продолжает не спеша пополнять свою команду. Фишкой новоизбранного президента уже стала его чрезмерная таинственность, поэтому Зеленский скрывает имя главы своей администрации. Единственное, что известно сейчас – человек это публичный и выбран он был на конкурсной основе.

В сети принялись гадать, кем же может оказаться новый глава администрации президента. Неужели им станет знаменитая Верка Сердючка в воплощении Андрея Данилко? К слову, во втором сезоне сериала «Слуга народа» Владимир Зеленский уже появлялся в обличие Сердючки. Может, новоизбранный президент захочет таким маневром занять сразу два места в правительстве?

Также, помимо Сердючки россияне подозревают назначение на должность главы администрации журналиста Дмитрия Гордона, который всячески открещивается от политической карьеры. Однажды Гордон имел опыт работы в ВР, а ранее обещал уйти с экранов телевидения после выборов. Однако он продолжает выступать как ключевой эксперт, регулярно дающий комментарии российским телеканалам.

Украина знаменита своими необычными кадровыми решениями. К примеру, мэр Киева Виталий Кличкой, в прошлом всемирно известный боксер, не раз вгонял в краску своих сограждан. В сети Кличко стал настоящим посмешищем из-за своих странных высказываний.

Тем временем, в России политическими процессами руководят неизменные специалисты. Подобное заигрывание с будущим страны для РФ совсем не характерно. Россияне все меньше надеются на то, что между Путиным и Зеленским найдется взаимопонимание, так как эти личности «разного поля ягоды».