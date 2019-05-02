Плевать на законы – депутаты массово игнорируют запреты Владимира Путина

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В современной России принимается множество законодательных инициатив, многие из них несут позитивный характер, однако, их исполнению мешают лица на местах. Каким бы хорошим ни был закон, его должны выполнять, а если на него плевать даже депутатам Государственной Думы – дела у закона плохи.

Telegram сейчас официально запрещен в РФ. Это произошло из-за отказа руководства мессенджера выдать ключи шифрования спецслужбам. Либералы всех мастей праздновали это событие, рассказывая какой же Telegram надежный и принципиальный. При этом, правда, все забывали, что мессенджер действует и на территории Европы, где условием функционирования подобных программ является свободный доступ спецслужб к перепискам. Фактически, Telegram анонимен только в рамках свободы от глаз русских спецслужб, а и американские, и европейские в это же время спокойно могут просмотреть любую переписку.

Несмотря на запрет, мессенджер не стал менее популярен, даже наоборот- количество российских пользователей увеличилось. В сети гуляют конспирологические теории, что на самом деле Telegram контролируется российскими спецслужбами, и рассказами об анонимности они просто собрали всех неблагонадежных пользователей мессенджеров под одной крышей.

Доходит до абсурда – сейчас некоторые депутаты Госдумы активно ведут свои Telegram-каналы, фактически прямо нарушая действующий запрет и демонстрируя неспособность власти бороться с нарушениями. Такие лица бросают тень на всю систему государственного управления в целом.

Так может произойти и с новым законом об обеспечении стабильности интернета – на бумаге закон отличный, но будут ли все заинтересованные лица и вправду дублировать всю инфраструктуру в РФ? Не закончится ли это как обычно громкими словами и лозунгами? Время покажет, но характер действия нынешних законов, касающихся сети, заставляет делать негативные прогнозы.