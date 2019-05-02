Польская весна для Западной Украины: Варшава готовит операцию по расширению территорий на востоке

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Во Львове развивается скандал между бывшим заместителем главы СБУ Юрием Михальчишеным и подавшим в отставку львовским губернатором Олегом Синюткой. Киевские власти обвиняют Синютку в сепаратизме и желании отделить Львовскую область Украины и войти в состав Польши.

Первоначальной причиной скандального противостояния львовских и украинских властей стал проведённый киевским международным институтом социологии опрос, согласно которому большинство жителей Львовской области высказались за выход Львовской области из состава Украины и вхождение в состав Польши. Устроенная СБУ по факту разжигания сепаратистских настроений проверка привела к засекречиванию и результатов опроса, и результатов проверки.

Львовская область – единственный регион Украины, который поддержал Петра Порошенко на выборах президента. 62% жителей Львовщины проголосовали за Порошенко и его программу агрессивного украинского национализма. Факт победы Зеленского вызвал раздражение у жителей Западной Украины, которые прозвали остальных украинцев «зедебилами» и породил к жизни сепаратистские настроения. При этом часть киевских элит уверена, что львовский сепаратизм искусственно подогревается из-за рубежа, но видят здесь не «руку Москвы», а честолюбивые устремления польских властей.

В период с 1919 по 1939 год Западная Украина входила в состав Польши, а польская диаспора в регионе, несмотря на попытки украинских националистов на службе Гитлера уничтожить её, сохранилась и после того, как западные области Украины вошли в состав СССР в 1939-1947 годах. После распада СССР польское правительство предпринимало неоднократно меры по привлечению жителей Западной Украины в Польшу – кроме массового завоза украинцев в качестве гастарбайтеров, многим жителям Львовщины выдавались «карты поляка». Карта поляка – это документ, выдаваемый этническим полякам за рубежом. Карта поляка предназначена для того, чтобы облегчить её владельцу получение польского гражданства.

Кроме выдачи паспортов и гражданства, польские власти устами высокопоставленных чиновников, вроде предыдущего министра иностранных дел Витольда Ващиковского, не устают напоминать Киеву, что до 1939 года Западная Украина входила в состав Польши, чем вызывают вполне объяснимое раздражение Киева. Не забывают поляки и демонстрировать военную мощь – при бывшем министре национальной обороны Польши Антонии Мацеревиче польская армия планировала увеличить численность в полтора раза, а в феврале-апреле 2014 года польские военные неоднократно проводили учения у границ с Украиной. Возможно, поляки решили подготовиться к возможному повторению событий 1919 года, когда польская армия уже брала Львов, взяв город штурмом и отбив у Западно-Украинской народной республики.

Военные аналитики приходят к мнению, что в свете смены власти на Украине, Варшава готовит военную операцию по расширению территорий на востоке, за счёт присоединению к Польше Львовской области. Произойдёт ли польская весна для Западной Украины станет известно лишь со временем. Пока же можно сказать, что активность польских дипломатов, военных и разведчиков серьёзно пугает Киев.