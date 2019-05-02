Горькую правду о «современной» армии Германии рассказал немецкий рядовой

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На протяжении многих лет бундесвер (Вооруженные силы Германии) ассоциируется с высокими технологиями и профессионализмом. Многие уже даже привыкли смеяться над отсталыми русскими, приводя в пример продвинутых немцев. Развеять эту иллюзию помог рядовой бундесвера, поделившийся фотографией с армейских учений в соцсетях.

В сеть утекло фото, где боец бундесвера тренируется с винтовкой Mauser Karabiner 98 времен Второй Мировой войны. Казалось бы, пустяк, однако, сопоставив это с некоторой дополнительной информацией, становится понятно, что бундесвер с плакатов и пропагандистских роликов, и бундесвер в реальности - не просто отличаются, это две совершенно разные армии.

Первая вооружена современными автоматами G36, считающимися одними из лучших в своем классе, а вторая – старыми винтовками G3, которые ещё в 60-ые признали тупиковой ветвью развития стрелкового оружия. Ребята с плакатов уверенно стреляют из MG-3 – одного из лучших пулеметов современности, а суровая реальность заставляет увидеть, что за личиной отличного пулемета скрывается лицо старичка MG-42, стоявшего ещё на вооружении Третьего Рейха. Для того, что бы осознать сходство двух пулеметов достаточно просто посмотреть на их фото рядом.

То, что даже сейчас в армии встречается такое откровенное старье - явный признак нехватки стрелкового вооружения. В случае глобальной войны страна должна обладать существенными запасами современного оружия. Использование устаревших образцов приемлемо, но оно должно начинаться только тогда, когда другого оружия не осталось. Возможно, и в России будут выдавать ППШ, вот только это случится когда закончатся миллионы лежащих на складах АК. А Германии в случае войны, похоже, придется сражаться с тем же оружием, с каким сражались их деды, и если уж тогда оно не принесло им победу, то что говорить о нынешнем времени.