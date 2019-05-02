Американский самолет-невидимка F-22 был захвачен прицелом Су-35

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Уже более двадцати лет Пентагон раскручивает идею стелс-самолетов, невидимых для радаров. Эта тема стала настолько популярна, что даже в требованиях к истребителю пятого поколения появилась пресловутая незаметность. Но существует ли американский «плащ невидимости» в реальности?

«Стелс» призван сделать самолет невидимым для радаров и поисковых систем – современное оружие и прицелы, по логике создателей, не смогут обнаружить и навестись на цель, а, следовательно, самолет сделанный по таким технологиям будет почти неуязвим.

Ещё во время бомбардировок Югославии технология «стелс» была поставлена под сомнение. Тогда ещё секретный предшественник современных F-22 бомбардировщик F-117 был сбит из старого советского комплекса С-125. Попытки скрыть происшествие, бросающее тень на «великолепную» машину, тогда не удались. Правда, некоторые источники заявляют, что кроме просто дорогого F-117 над Югославией был также сбит астрономически дорогой самолет B-2, чья цена превышает 2 миллиарда долларов.

Несмотря на такие весьма скромные, и во много провальные результаты, тема была продолжена в новейшем тогда истребителе 5-го поколения F-22. После его разработки долгое время этот самолет оставался «парадным» - командование США просто боялось рисковать новыми машинами, используя её в войнах только против почти безоружного противника. Собственно поэтому репутацию машины было сложно подмочить.

Ситуацию изменила Сирия, где наш СУ-35 смог взять в прицел «невидимый» самолет. Фотографию, на которой запечатлено это событие, распространил инстаграмм аккаунт fighter_bomber_. Американские эксперты тут же заявили, что F-22 просто был слишком близко, однако, это звучит не слишком убедительно. Ранее уже поступали сообщения об обнаружении F-22 даже гражданскими бортами. Европейцы пытаясь спасти репутацию американского коллеги, заявили, что обнаружить F-22 может радар не слабее стоящих на их самолетах Typhoon, тем самым, по сути, подтвердив, что никакой невидимости у американских самолетов нет.