Россия, это не твой район – уходи. США потребовали от РФ не вмешиваться в дела на «их полушарии»

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Белый дом начинает все больше походить на «гопника» с района, нежели на сверхдержаву. Советник Трампа по национальной безопасности призвал Россию убраться «с нашего района».

«Это наше полушарие» - этим «железным аргументом» помощник президента США Джон Болтон обосновал своё требование к России. Деля полушария на «свое» и «чужое», представитель Вашингтона, однако, предпочел не вспоминать ни о Вьетнами, ни о Корее, ни об Афганистане, Ираке, Сирии или Укарине - войны в которых развязал и вел Белый дом. Вмешательство США в дела других стран проходит часто открыто и без особой секретности, надо быть слепым чтобы не заметить, к тому же в критические моменты американцы не «стесняются» использовать и массированные войсковые операции для успокоения неугодных. То что можно «великим» - другим строго нельзя. Как только на действия США начали отвечать симметрично, применяя подобные методы, «неожиданно» они стали неприемлемыми. Ситуация в Венесуэле продолжает разворачиваться все более неприятными для США сторонами, Мадуро все ещё в стране, и судя по риторике Москвы, в этот раз провести новую революцию, или просто забомбить страну в «каменный век» не выйдет – РФ будет стоять на стороне своего союзника в любой возможной ситуации.

Конечно же, то что американцы ведут политику двойных стандартов - не секрет уже ни для кого, однако, теперь заявления с «того полушария» начинают переходить все возможные границы лицемерия. Это становится ясно даже для союзников США, так что, возможно, эпоха «мирового полицейского» заканчивается.