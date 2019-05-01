«Возрождающийся рак социализма»: В США признали, что военная операция в Венесуэле нужна для удара по России

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Материал The National Interest объясняет, почему госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео считает возможным вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы, в том числе путём проведения военной операции.

В последние дни в мятежной Венесуэле особенно неспокойно. Власти страны во главе с президентом Николасом Мадуро накануне пресекли попытку государственного переворота, возглавленного Хуаном Гуайдо. Остроты ситуации добавляют США, где сообщили о подготовке бегства Мадуро на Кубу, от которой венесуэльского лидера якобы отговорила Россия. Автор провокационного заявления, глава Госдепа Майк Помпео сегодня создал ещё большее напряжение, заявив, что Штаты могут вмешаться в ситуацию в Венесуэле путём проведения военной операции.

Почему США так агрессивно и радикально настроены по отношению к Каракасу, вполне доступно объясняет свежий материал The National Interest. Материал Джима Бэнкса под заголовком «Почему кризис в Венесуэле должен волновать каждого американца» даёт понять, что судьба страдающих от нищеты и коррупции венесуэльцев Штаты мало волнует.

В частности, автор пишет, что США должны внедрять в жизнь принципы доктрины Монро 1823 года, провозглашавшей американский континент зоной влияния Соединённых Штатов. В 1840-е годы этот документ позволил Вашингтону прикрыть аннексию более половины тогдашней территории Мексики. Нечто похожее, судя по риторике Бэнкса, американцы хотят сделать сегодня. В частности, с материалом The National Interest стало понятно - в США открыто признали, что война в Венесуэле нужна для удара по России.

Российскому влиянию на Венесуэлу и Кубу автор уделяет особое внимание. Правление Уго Чавеса и Николаса Мадуро Бэнкс, не стесняясь, окрестил не иначе, как возрождающийся рак социализма. По его словам, венесуэльские лидеры последних лет не смогли предложить людям ничего стоящего, кроме нищеты и коррупции. При этом автор забыл упомянуть, что на состояние экономики Венесуэлы наиболее губительное воздействие оказали как раз таки санкции США.

Действия России в отношении Каракаса автор сравнивает с событиями Карибского кризиса 1962 года, опять-таки намекая на доктрину Монро, неприкосновенность американского континента для России и европейских стран. Именно поэтому анонсированное Помпео военное вмешательство можно воспринимать как ответ РФ, прямой удар по Москве, которая, по мнению американцев, хочет нарушить монополию США на власть и влияние в этом регионе.

Стоит отметить, что всё та же доктрина Монро подразумевала также невмешательство Штатов в дела европейских стран. Примеры Украины, Грузии, Югославии и прочих красноречиво свидетельствуют о грубом попрании США собственных же принципов, а потому странно видеть, как автор The National Interest возмущается дружбой России и Венесуэлы.