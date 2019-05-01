«День солидарности русских»: Жириновский дал Первомаю новое название

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Россияне высказали недовольство необдуманной инициативой политика.

Владимир Жириновский подвёл жирную черту под насыщенным днём Первомая. С этих пор лидер ЛДПР предлагает переименовать праздник в День солидарности русских, несмотря на то, что День труда отмечается не только в России. Вероятно, Жириновского вдохновил ряд подписанных Владимиром Путиным законов, с которым Владимир Вольфович уже советует быть солидарным.

Народ не спешит соглашаться с политиком и пытается выяснить ключевые нюансы, которые не были упомянуты депутатом Госдумы в заявлении. Например, какое название празднику должны в таком случае дать представители других этносов, которые проживают на территории России, но по вполне объяснимым причинам не ассоциируют себя с русскими.

Кроме того, в словах политика присутствуют нотки нетерпимости к некоторым группам населения, ведь какой праздник должен отмечать русский, который не желает выражать солидарность с решениями властей или большей части населения. Таких, как оказалось, довольно много: народ призывает отменить «глупые законы», чтобы в обществе появился хотя бы намёк на солидарность.

Мы — самый умный и талантливый народ. Наша Родина — богатейшая земля от океана до океана. Нам не хватает только солидарности, чтобы почувствовать: «русские, это ваша страна!». Поэтому сегодня ЛДПР называет 1 мая Днем солидарности русских! — Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) May 1, 2019

Представители третьей точки зрения просят власть имущих оставить в покое традиции и не мешать их с сегодняшней политикой государства и голосуют за сохранение лозунга «Мир, труд, май» и официального названия Первомая – «День солидарности трудящихся».