Прикрывает Трампа и Россию: Коллеги спецпрокурора Мюллера полны решимости «закопать» президента США

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Отсутствие в докладе спецпрокурора доказательств связи американского президента с РФ могут счесть госизменой.

Недавно широкий международный резонанс вызвала частичная публикация доклада спецпрокурора Мюллера, посвященного результатам расследования «Российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года в США. Американский истеблишмент не сомневался в том, что победа Дональда Трампа – это дело рук российских хакеров. Однако этой части общественного мнения опубликованные выдержки из протокола не противоречат, наоборот – господин Мюллер якобы доказал причастность российских кибервзломщиков к подтасовке результатов выборов, только вот ни действующий американский президент, ни кто-либо из его предвыборного штаба в сотрудничестве с хакерами не уличен.

Однако это не удовлетворило ни самого Мюллера, ни представителей Конгресса, которые, по всей вероятности, полны решимости «закопать» Трампа. В то же время Мюллер намекает общественности на то, что причастность Трампа указана в неопубликованной части доклада и требует, чтобы Генпрокурор предал огласке обе части. Барр заявил, что не намерен этого делать, так как там есть конфиденциальная информация, касающаяся госбезопасности.

Напрашивается вывод, что каждый из них – Мюллер и Барр – хотят, чтобы Трампа «обвинил» его оппонент. Мюллер намерен всю ответственность взвалить на шефа, ведь если аннотацию с выводами составит он, то и претензии к нему. В то же время Барр это понимает и хочет подставить Мюллера под удар Конгресса и обвинить его в том, что он прикрывает одновременно и Трампа, и Россию в лице связного между американским президентом и Кремлем. Мюллер, не имея возможности доказать свою «антитрамповскую» политику, вынужден призывать начальника к ответу через СМИ, намекая, что Барр подверг его доклад «прокремлевской» цензуре.