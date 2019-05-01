«Бесславная смерть Украины»: Россияне с восторгом приняли закон об упрощённом гражданстве для украинцев

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Владимир Путин сделал очередной шаг навстречу русским на Украине.

Президент РФ подписал закон, определяющий упрощённый порядок получения российского гражданства некоторыми категориями иностранцев. Он застрагивает большинство населения Украины, выходцев из РСФСР, украинцев с какими бы то ни было отношением к Крыму. На гражданство России по упрощённым правилам могут претендовать некоторые граждане Афганистана, Сирии, Ирака и Йемена и родственники этих категорий людей. Срок одобрения, как и с паспортизацией жителей самопровозглашённых ЛДНР, не должен превышать 3 месяцев.

Многие россияне с восторгом и надеждами приняли новый закон. В обществе сложилось чёткое представление, что выдача российских паспортов может означать «скорую, бесславную смерть Украины», в чём, безусловно, немало правды. Будущих сограждан уже поздравил с Первомаем начальник отдела по работе с депутатами МГРО ЕР Эрнест Макаренко.

Поздравляю с Первомаем граждан России и будущих граждан!

В этот прекрасный солнечный день Путин ввёл упрощенный порядок получения гражданства России для дополнительных категорий граждан Украины и других государств, родившихся в СССР. pic.twitter.com/IDdhRf5rpP — Эрнест Макаренко (@ErnestMakarenko) May 1, 2019

Кроме граждан, связанных некими узами с Россией, будущими россиянами могут стать те выходцы из Украины, которые как-либо укоренились в России –трудовые мигранты. Получение гражданства освободит их от многих обложений и пресловутой российской бюрократии, а также уравняет их в правах с коренными россиянами и впоследствии позволит паспортизировать всю семью.

Помимо благодарственных опусов в адрес Владимира Путина, население также благодарит новоиспечённого президент Украины Владимира Зеленского. Его слабая политическая репутация и неэффективность на посту главы европейского государства обеспечит увеличение притока желающих получить новое гражданство.

Отметим, что, вероятно, с учётом этих качеств политика-комика указ о гражданстве подписывал и Путин: опубликованный документ датирован 29 апреля, когда впервые были озвучены планы о паспортизации украинцев.

Справедливости ради следует упомянуть, что не все рады новоприбывшим соотечественникам. Россияне продолжают опасаться конкуренции на рынке труда, уменьшения зарплат и пенсий, а также неадекватов и коррупционеров из Украины, которые могут воспользоваться Россией, чтобы скрыться от следствия на родине.