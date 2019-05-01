Эксперт: Советские «Оводы» с Х-35 вместо «Москитов» повысят боеспособность ВМФ России в прибрежной зоне

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Военный эксперт Константин Сиваков прокомментировал информацию «Известий» о модернизации что советских малых ракетных кораблей (МРК) проекта 12341 «Овод».

Газета «Известия», ссылаясь на собственные источники в Главкомате ВМФ России, сообщила, что в настоящее время проводится модернизация введённых в строй в 1979-1992 годах малых ракетных кораблей проекта 12341 «Овод». Советские боевые суда будут иметь в своём распоряжении новые силовые установки, радиоэлектронное оборудование и системы вооружения. В числе прочего отмечается наличие дозвуковых маловысотных ракет Х-35, которые придут на смену П-270 «Москит», обладающим гораздо меньшим радиусом действия.

Военный эксперт Константин Сиваков, комментируя эту новость, заявил, что советские «Оводы» с Х-35 вместо «Москитов» повысят боеспособность ВМФ России в прибрежной зоне. Он напомнил, что малые ракетные корабли указанного класса способны отвечать современным требованиями военного флота. Также Сиваков отметил, что модернизация «Оводов» обойдётся в разы дешевле, нежели постройка новых кораблей.

Переоснащённые суда, по его мнению, смогут успешно выполнять задачи в прибрежной зоне ещё порядка 10 лет. В числе прочего он подчеркнул значение ракет Х-35, которые могут поражать цели на дистанции до 260 км, вместо заявленных 100 у «Москитов». При этом оружие нового класса имеет гораздо более скромные габариты – вместо одного «Москита» «Оводы» смогут взять на борт по четыре Х-35, замечает эксперт.