Чистая «Дружба»: Путин намерен установить тотальный контроль за «грязной» нефтью

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Президент экстренно предпринимает шаги, дабы избежать неминуемых потерь для России.

Произошедшая ситуация с «грязной» нефтью, которую обнаружили в нефтепроводе «Дружба», идущем из России в Беларусь, грозит стране серьезными потерями – как экономическими, так и имиджевыми. В виду этого, действовать на упреждение решил сам президент Владимир Путин, который на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым заявил, что намерен установить тотальный контроль за упомянутой «грязной» нефтью, потому как «самоконтроля в этой области оказалось недостаточно».

Со стороны главы государства прозвучали четкие требования о максимальной корректировке системы контроля качества нефти в нефтепроводах магистрального значения.

Впоследствии Токарев должен будет осуществлять регулярные доклады главе правительства. Предполагается, что чистая «Дружба» будет достигнута за счет дополнительных мер по контролю за приемом нефти, которые разработает межведомственная группа, созданная по поручению премьер-министра.

Естественно, со стороны Токарева все обвинения посыпались на стороннее ведомство. В частности, в сложившейся с «грязной» нефтью проблеме он обвинил частное предприятие в Самарской области.

Нарушая технический регламент последние умышленно осуществляли слив нефти, не прошедшей подготовку. Ничего удивительного, что Путин решил лично контролировать все происходящее, потому как имело место быть, по заявлению самого Токарева, «чистое мошенничество».