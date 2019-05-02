«Войны будущего» - Кто победит – российский «Ратник-3» или американский TALOS?

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Ученые всегда пытаются продвинуть военные технологии вперед, и вот, уже сейчас, технологии, казавшиеся фантастикой, - теперь уже вопрос ближайшего будущего. Эксперты сравнили российский экзоскелет «Ратник-3» и американский TALOS.

Экзоскелет - это особая система, помогающая человеку снизить физическую нагрузку. Говоря о боевых образцах, обычно имеется ввиду система из самого каркаса, который повторяет анатомию человеческого тела, и установленного на него бронирования. Пассивные экзоскелеты не имеют собственных «мышц», просто являясь дополнительной опорой, тем не менее существенно облегчающей бойцу жизнь. В активном же экзоскелете есть собственные «мышцы» -сервоприводы, делающие бойца значительно сильнее.

Эти технологии стало возможным притворить в жизнь лишь сравнительно недавно. Ранее не было компьютерных мощностей, позволяющих адекватно синхронизировать и управлять «мышцами» экзоскелета, чтобы те делали то же самое, что и человек. Эта проблема нынче решена, правда до сих пор не ясно, что будет питать подобный костюм, но перспективные технологии аккумуляторов должны решить и эту проблему.

Сейчас в мире есть только две достаточно проработанных и законченных конструкции: отечественный «Ратник-3» и американский TALOS. Некоторые компании так же занимались разработкой, однако их изделия ещё далеки от готовности.

Сравнивая два образца надо понимать, что большая часть информации о них секретна. Однако уже раскрытые данные позволяют сделать некоторые прогнозы. Оба экзоскелета оснащены новейшими системами бронирования, американцы заявляют, что их броня построена на принципиально новых физических принципах, наши же ученые придерживаются просто сверх-прочной керамики и полагаются на адаптивный камуфляж - специальное покрытие меняющее цвет под окружающее поле боя.

И «Ратник» и TALOS позволяют поднимать примерно до 100 килограммов груза. Существенное отличие обеих систем - электронная начинка, а точнее способ взаимодействия с бойцом. Шлем Ратника накладывает тактические данные на забрало, оставляя «живую» картинку, в то время как TALOS полагается на «цифровое» зрение тепловизоров и камер.

Какой из образцов будет лучше - станет ясно ещё не скоро, однако, у нашей экипировки уже есть значительное преимущество. По заявлению представителей Министерства обороны, - «Ратник-3» уже побывал в боевых условиях и показал себя отлично.