Не имеющая аналогов — на параде Победы 2019 покажут единственную в своем роде БМПТ-2 «Терминатор»

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БМПТ - это Боевая Машина Поддержки Танков, уникальная боевая единица, разработанная специально для городских боев, с учетом боевого опыта локальных конфликтов второй половины двадцатого века.

Первые образцы и варианты этой боевой машины появились незадолго до распада СССР и в серию отправится не успели. Один образец БМПТ изготовили уже в конце нулевых и показали широкой общественности. Тогда боевая машина не сыскала популярности- военные всего мира достаточно консервативны и не понимали назначение данной машины.

Мнение о ней изменилось после Сирийского конфликта, где машина показала себя в лучшем свете, поразив своей эффективностью в борьбе против пехоты противника.

Показанные результаты оказались настолько впечатляющи, что Министерство обороны, ранее также как и другие ведомства не воспринимавшее машину всерьез, тут же оформило заказ на производство.

В городских боях вооружение БМПТ, состоящее из скорострельных пушек, способных подниматься высоко вверх для обстрела верхних этажей, показывает себя наиболее эффективно. Там, где пушки не хватит, спасет противотанковая или противопехотная ракета, которую можно выпустить по особо забронированной цели.

По идее, в роли своеобразных БМПТ должны действовать некоторые западные БМП, однако, их пушки не имеют таких углов склонения, а броня даже не приближается к танковым. Специализированная боевая машина подобная «Терминатору» просто необходима современной армии, и у нас это осознали первыми. Остается ждать появления западных аналогов.