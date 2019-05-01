Белоруссия и Россия - по пути СССР: Лукашенко передано обращение с требованием о разрыве союза стран-соседей

Сегодня, 10:31

Кризисные отношения Белоруссии и России вышли на стадию окончательного разрыва отношений двух стран. От президента Белоруссии потребовали уничтожения Союзного государства России и Белоруссии и выхода страны из Организации договора о коллективной безопасности. Эти шаги приведут Белоруссию в ЕС и НАТО.

Президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко должен сейчас принять решение о том, поддержать ли ему общественную инициативу по разрыву отношений с Россией или нет. Обращение к президенту подписали двести человек, личности которых в соответствие с законами Белоруссии о защите персональных данных, не раскрываются. Однако, можно предположить, что основными инициаторами данного обращения были представители белорусской националистической оппозиции.

Белорусские националисты, искренне считающие Россию «державой-агрессором», а всё время вхождения территорий современной Белоруссии в состав Российской империи и СССР искренне оценивающие как «оккупацию», стремятся вызвать разрыв отношений двух стран. Пикантности ситуации добавляет факт того, что Лукашенко выгодны подобные настроения в обществе.

Александр Григорьевич Лукашенко отчаянно боится, что интеграция России и Белоруссии, которая должна привести к созданию Союзного государства Белоруссии и России, он лишится президентского кресла. Эта точка зрения выглядит особенно иронично, учитывая то что до 2018 года единственным инициатором и локомотивом интеграции стран-соседей была именно Белоруссия. В ответ на обещания усилить интеграцию Минск получал кредиты от России. Как только встала речь о возвращении долгов Лукашенко начал срочно искать пути отступления. Сейчас националистическая общественность подсказывает Лукашенко выход из ситуации.

Что так же немаловажно, так это то, что выход Белоруссии из всех договоров с Россией открывает для Минска широкое окно возможностей в плане взаимодействия Минска с НАТО и Европейским Союзом, на деньги которых Лукашенко планирует и дальше укреплять свою власть в стране. Если Лукашенко примет данное решение, то союз Белоруссии и России пойдёт по пути СССР – ради сохранения личной власти Лукашенко может бросить Москву и увести свою страну на запад, вопреки мнению и желаниям населения Белоруссии.