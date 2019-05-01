Бревно в глазу США: Стали известны размеры ядерного арсенала страны

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Сто ядерных авиабомб располагается только в штате Миссури, и это далеко не все.

О необходимости ядерного разоружения президент США ведет речь уже давно. Дональд Трам при любой возможности старается напомнить России и Китаю о важности отказа от оружия массового уничтожения. Однако реальные цифры собственных «запасов» американский лидер предпочитал умалчивать.

Тем не менее, американским экспертам все же удалось подсчитать реальное количество ядерного арсенала страны. По их данным, в стратегическом запасе США находятся 1700 активных боеголовок, из них около 150 находятся на военных базах в Европе. Еще около 2050 единиц находятся в резерве, так сказать, на всякий случай. Не стоит (пока что) списывать со счетов и 2,4 тысячи боеголовок старого образца, которые планирую списать и утилизировать до 2030 года.

Опубликованные данные можно считать лишь приблизительными, так как на официальный запрос о количестве ядерного оружия Пентагон не отвечает.

В то время как США на каждом углу трубит о том, что нужно избавляться от «опасного» вооружения, американские аналитики не перестают придумывать новые сценарии возможного нападения России на Штаты, требуя обновления военного авиапарка страны.

Получается, бревна в собственном глазу США не замечают? Или, как говориться, американская политика «двойных стандартов» в действии.