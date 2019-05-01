Места в Ростове-на-Дону на всех не хватит: Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы

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Бывший директор ЦРУ и нынешний глава Государственного департамента США Майк Помпео заявил CNN, что этим утром президент Венесуэлы был готов бежать на самолёте на Кубу, «но русские ему сказали, что он должен остаться».

Затяжной политический кризис в Венесуэле накануне перешёл в активные боевые действия: самопровозглашённый президент Венесуэлы от оппозиции Хуан Гуайдо вывел своих сторонников на улицы, с целью свержения режима президента Николаса Мадуро. На улицах венесуэльских городов идут ожесточённые боестолкновения.

В этой связи огромную важность играет позиция армии. Если армия выступит на стороне Мадуро, то ему удастся сохранить свою власть. Если же военные перейдут на сторону оппозиции, то режим Мадуро не продержится нескольких дней. При этом помощник президента США по национальной безопасности уже поспешил заявить, что министр обороны Венесуэлы поддерживает оппозицию.

Ранее российская разведслужба СВР заявляла, что США готовит военную операцию в США, не приняв пока однозначного решения о её проведении. Испанские СМИ успели сообщить, что частная военная компания Blackwater готовится перебросить в Венесуэлу 5000 боевиков для свержения режима Мадуро.

Все эти события и заявления могли привести к тому, что венесуэльский лидер Николас Мадуро, придя к выводу о проигрышности своего дела, решил пойти по пути украинского президента Виктора Януковича и бежать из страны от массовых народных протестов. Однако, обратившись за консультацией к российскому посольству Мадуро узнал, что места в Ростове-на-Дону на всех не хватит. По этой причине Мадуро пришлось остаться в Венесуэле и взять всю тяжесть противостояния с оппозицией на себя.