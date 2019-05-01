Не имеют аналога. Эксперты назвали русских десантников сильнейшими в мире

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Воздушно-десантные войска - это самый мобильный и подвижный тип сухопутных сил. Российские ВДВ, по мнению многих экспертов, вовсе не имеют аналога в мире.

Дело не только в храбрости и подготовке русских десантников, которая, конечно, также на высоте, но и в техническом оснащении. Во всех странах, кроме РФ, десант - это легкие войска, почти без техники, максимум получающие усиление в виде автомобильного транспорта, не всегда к тому же бронированного. Это по-прежнему эффективные войска, но все же – действовать хотя бы близко по эффективности к полевым частям десантники не могут.

ВДВ ВС РФ в этом плане исключение. В отличие от других - на вооружении наших десантников есть весь спектр техники, которая не просто может быть доставлена на поле боя в распоряжение десантников, эта техника может быть высажена в одном порядке с десантом.

Список уникальных боевых машин не мал: БМД - это БМП, но для десанта, она может высаживаться с экипажем внутри, и почти сразу вступать в бой. Спрут-СД – противотанковая установка с полноценным танковым 125 мм орудием, которая может перестреливаться с тяжелобронированной техникой. У десантников есть даже своя самоходная артиллерия – НОНА-С – пушка-миномет, способная вести огонь как по-минометному, так и как обычная полевая пушка. Перечислять можно ещё долго, количество спецтехники нашего десанта поражает воображение. Кроме нас никто не пытается даже высаживать столь тяжелую технику с парашютом и экипажем внутри.

Фактически десант обладает всей необходимой техникой для ведения боя в тылу врага, а также для противодействия линейным силам противника. Таких возможностей нет ни у одной другой армии мира.