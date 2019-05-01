Как КПРФ может быть связана с режимом Лукашенко и зачем коммунистам это может быть нужно?

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Тянущийся уже полгода конфликт Белоруссии и России вызывает пристальный интерес не только экспертного сообщества, но и населения обеих близкородственных друг другу стран. Дипломатическое противостояние двух стран выявило не только противоречия в отношениях, но и мощное белорусское лобби внутри России, к которому, по мнению экспертов, относятся сотрудники силовых структур и коммунистическая партия.

Противостояние Москвы и Минска вызвано не только острым нежеланием белорусского президента Александра Григорьевича Лукашенко выплачивать долги по российским кредитам Москве, но и боязнью того, что белорусский народ захочет воссоединения с Россией, что автоматически лишит Лукашенко поста президента независимой Белоруссии. В связи с этим конфликтом Александр Лукашенко активно ищет способы избавиться от любых связей с Россией и давно готов обратиться за помощью к коллективному Западу. Сторонние наблюдатели и аналитики, а так же люди, напрямую знакомые с белорусской политикой, утверждают, что в данный момент у Лукашенко есть два канала связи с Западом – абсолютно прозападно настроенный министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, некогда учившийся премудростям дипломатического искусства в Австрии, и посол Великобритании в Белоруссии Фиона Гибб.

Если Владимир Макей отвечает за контакты Минска с западными странами, то Фиона Гибб является посредником между различными «благотворительными» британскими, немецкими, польскими и чешскими фондами и НКО, которые не только связаны с спецслужбами соответствующих государств, но и напрямую выделяют деньги белорусским антироссийски настроенным националистам, ставшим важным фактором политической жизни Белоруссии в последние пять лет. Во всяком случае, такого мнения придерживается экспертное сообщество.

При этом Александр Григорьевич Лукашенко не забывает и про свои интересы в России, равно как он не забывает и про попытки скрыть свои истинные намерения и цели от всевидящего ока Москвы. Четыре дня назад стало известно об аресте группы офицеров ФСБ, подозреваемых в вымогательстве и получении взяток. При этом достаточно быстро стало известно о связях данных офицеров ФСБ с белорусскими властями, равно как и о судьбе бывшего председателя КГБ Белоруссии Леонида Ерина, ставшего после отставки в 2004 году заместителем главы РЖД.

Основными лоббистами интересов Лукашенко в России называют не коррумпированных офицеров спецслужб и бывших белорусских силовиков, а Коммунистическую партию Российской Федерации. Лукашенко может подходить на роль тайного спонсора КПРФ. С одной стороны, Лукашенко соответствует тому имиджу, который в 1990-е пытался эксплуатировать Зюганов – он позиционирует себя в качестве крепкого хозяйственника, простого председателя колхоза, который точно знает, как поднять страну с колен. С другой стороны, КПРФ, заявляя о себе как о единственной оппозиционной партии в России, явно нацелена на то, чтобы если не взять власть в свои руки, то оказывать существенное влияние на неё за счёт своей политической самостоятельности. Для этой цели КПРФ нужна политическая самостоятельность, то есть независимый от Кремля источник финансирования и зарубежные связи.

Если зайти на сайт главной региональной организации КПРФ – Московского городского комитета КПРФ, то можно увидеть отдельный тэг «Александр Лукашенко». По этому тэгу, например, можно найти статью «Разрушители интеграции находятся в Кремле». В данной статье КПРФ возлагает всю вину в случившемся кризисе в российско-белорусских отношениях сугубо на Кремль. КПРФ почему-то считает нужным обвинить руководство России в развале российско-белорусской интеграции, не обращая внимания на то, что официальный Минск считает любую подобную интеграцию попытками российской оккупации независимой Белоруссии, раз за разом отвергая все предлагаемые сценарии создания союзного государства-конфедерации России и Белоруссии. В статье же «Благополучие народа, миролюбивая внешняя политика, национальная безопасность», выложенной на всё том же сайте московского регионального отделения КПРФ, просто приводятся выдержки из выступления Александра Лукашенко перед парламентом Белоруссии.

Стоит отметить, что московское отделение КПРФ возглавляет Валерий Фёдорович Рашкин, являющийся членом Государственной думы Российской Федерации от КПРФ. Видимо, такова политика партии – заседать в российском парламенте и обвинять российское правительство в осложнении отношений с Белоруссией.

Во время президентских выборов 2018 года коммунисты приложили много усилий, позиционируя своего кандидата Павла Грудинина в качестве «российского Лукашенко». Белорусский неподражаемый оригинал был польщён таким сравнением, как утверждают опрошенные эксперты. Они же предполагают, что Зюганов просто слишком стар и воспринимает Белоруссию как союзную республику, а не самостоятельное государство, благодаря чему и завязались такие тесные отношения между КПРФ и Минском.

Конечно, всё это лишь предположения. Но эти предположения имеют свои корни в истории. Не стоит забывать о том, что на протяжение всех 1990-х годов Лукашенко активно контактировал с Зюгановым и в рамках этих контактов оба политика занимались продвижением своих интересов. Остаётся лишь открыт вопрос о том, когда же КПРФ стало возможным называть «коммунисты его белорусского величества», в каких формах и как долго длится такое сотрудничество. Так же не стоит забывать и того, что идейные предшественники Зюганова когда-то получали деньги от Германской империи для борьбы с царским режимом в России, искренне надеясь, что они окажутся умнее и сильнее своих заграничных финансистов и им не придётся платить по долгам.