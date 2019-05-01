«Ну тупые!» – как американцы отстали от России на двадцать лет, или автомат опередивший время

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После окончания Второй Мировой Войны в мире пошла новая гонка вооружений. Каждая страна учла итоги войны и сделала вывод, кто-то - правильный, а кто-то - не очень. Эксперт рассказал, как США на 20 лет отстали в разработке автомата для армии.

Вторая мировая, как бы это странно не звучало, давала уроки сообразно с затрачиваемыми усилиями. СССР, понесший наиболее тяжелые потери, и к концу войны ставший страной с сильнейшей армией на планете, быстро понял, что обычному пехотинцу на поле боя не нужно точное и дальнобойное оружие. Большая часть боев идет на коротких и средних дистанциях. На время войны решением стал массовый выпуск пистолетов-пулеметов, но на средних дистанциях они показывали себя не так хорошо, как хотелось. Именно тогда на помощь Советскому Союзу пришел промежуточный патрон и идея оружия под него. Разработки начались ещё в 43-ем, итогом их стал автомат под промежуточный патрон, сочетающий в себе скорострельность, точность, надежность и простоту – известный всему миру – АК.

Конечно же, производство такого инновационного оружия, держалось в секрете, причем это удавалось довольно долго. Американцы смогли получить чертеж, затратив невероятные средства, о качестве чертежа вы можете сами посудить ниже.

Сами же американцы после Второй Мировой потчевали на лаврах. Они были свято уверены, что их винтовка, стоявшая на вооружении – лучшая в мире, и не требует существенных изменений. Американское командование всерьез считала, что любой американский новобранец ввиду особенностей истории, с детства умеет обращаться с оружием и способен попасть «белке в глаз». И на полигонах, в спокойной обстановке так и было. Поэтому Вашингтон продавил принятие нового патрона для тогда ещё только появившегося НАТО. Патрон этот был винтовочный. Обычному бойцу такая мощь в реальной войне не нужна. И американцы осознали это. Правда, произошло это во Вьетнаме, когда они отстали на целых 20 лет. Как сказал бы Задорнов – «Ну тупые!»

До этого же командование США считало, что любой американский солдат на поле боя будет уничтожать врагов на дистанциях около километра. И противники с автоматами просто не дойдут до дистанции открытия огня. Такая самоуверенность привела к тому, что в джунглях Вьетнама солдаты оказались с длинными, тяжелыми и неудобными винтовками М14 против вьетнамцев, вооруженных компактными пистолетами-пулеметами и Автоматами Калашникова.

Лишь тяжелые и кровавые уроки дали наконец толчок тому, чтобы попытаться изобрести что-то, стоявшее уже почти 20 лет на вооружении Советского Союза. Но наверстать 20 лет отставания за столь короткий период просто невозможно. До сих пор американцы пытаются довести до ума свой ответ опередившему время Калашникову. Получается не слишком хорошо.