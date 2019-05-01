Подарок всем трудящимся социалистической Венесуэлы. В стране вновь вспыхнули беспорядки

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Поддерживаемый США и Евросоюзом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо перешёл к решительным и жёстким действиям. На улицах венесуэльских городов происходят массовые беспорядки и столкновения сторонников оппозиции с военными и полицией. Уже есть первые жертвы.

Представители венесуэльских медицинских служб сообщают, что из-за столкновений между сторонниками и противниками действующей власти в больницы доставлено около полусотни человек с различными травмами и ранениями. В основном пострадавших доставляют в больницы Венесуэлы с ранениями, вызванными попаданием резиновых пуль, используемых полицией для разгона массовых беспорядков.

Ранее самопровозглашённый президент Венесуэлы от оппозиции Хуан Гуайдо неоднократно сообщал о том, что он предпримет некие решительные действия, при помощи которых сможет окончательно и бесповоротно свергнуть поддержанного Россией законного президента Венесуэлы Николоса Мадуро. Параллельно с этими заявлениями, как сообщает испанские журналисты, основатель и многолетний лидер частной военной компании Blackwater, прославившейся в Афганистане и Ираке, собирается мобилизовать порядка пяти тысяч наёмников, для силового свержения режима Мадуро.

Данная информация укладывается в полученную ранее Службой внешней разведки (СВР) России схему военной интервенции США в Венесуэлу, которую готовит Вашингтон. По заявлению директора СВР Сергея Нарышкина, руководство США уже разработало план военного вторжения в Венесуэлу, но не стремится его реализовать, так как не до конца уверено в том, что подобная операция пройдёт совсем безответно со стороны России и Китая. Видимо, руководство США нашло способ обойти обвинения во вторжении в дела суверенной страны, пойдя по пути привлечения наёмников из частной военной компании.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес согласен с необходимостью отставки президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это заявление, вкупе с заявлениями американских наёмников о готовности вторжения в Венесуэлу, показывает, что действия Хуано Гуайдо являются не импровизацией, а частью заведомо подготовленного плана по свержению режима президента Мадуро. В рамках данного плана предполагается, что кандидата от либерально-демократической оппозиции придёт к власти на штыках американских наёмников и части венесуэльских военных – вот такой вот подарок всем трудящимся социалистической Венесуэлы Уго Чавеса и Николаса Мадуро подготовили в Вашингтоне.