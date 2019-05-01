«Фантазии – ноль»: «новейший» американский F-35 скопирован с советского ЯК-141 – эксперт

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F-35, даже не смотря на все свои проблемы, заслуженно считается шедевром американского самолетостроения. Детские болезни самолета рано или поздно пройдут. Однако, некоторые эксперты усомнились в чисто-американском происхождении самолета.

Одной из главных «фишек» F-35 является, в зависимости от модификации, либо укороченная, либо и вовсе вертикальная взлет-посадка. Это обеспечивается уникальным двигателем, который многие эксперты считают шедевром, ведь его сопло может отклоняться на угол до 90 градусов. Такая схема и правда открывает невиданные ранее возможности, делая самолет, способный взлетать «с пятачка», полноценным конкурентом собратьям, использующим длинные взлетно-посадочные полосы.

Однако, многие усмотрели схожесть американского проекта. Не смотря на более «зализанные» формы, американский истребитель с некоторых ракурсов до поразительного напоминает проект ЯК-141, который делался по аналогичной схеме взлета и посадки, вот только разрабатывали его ещё при советском союзе ещё с 70-ых годов. Основой проекта послужил тогда двигатель Р79В-300, который как две капли воды напоминает силовую установку «новейшего» американского истребителя. Как сказали некоторые пользователи сети, так же обратившие внимание на эту особенность – «Фантазии - ноль».

Конечно же, после такого известия многие эксперты стали утверждать, что сходство только визуальное, и приводить доводы в виде начала разработки двигателя F-35 задолго до того как ЯК-141 стал достоянием общественности. Вот только, во-первых, никто не отменяет возможность воровства военных технологий ещё тогда, а во-вторых, во времена когда ЯК-141 уже летал на испытаниях, у американцев не было ещё даже готового проекта на бумаге, не говоря о готовом истребители. Разработка удивительным образом сдвинулась лишь после развала СССР и утечки многих технических специалистов с документацией за рубеж.