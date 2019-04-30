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На фоне развала ДРСМД, может рухнуть и договор СНВ-3 - это столпы мирового спокойствия.

В российском МИДе заявили, что развал ДРСМД может откатить мир на 30 лет назад, однако это может быть куда серьезнее. Ведь после того, как сдерживающие от гонки вооружений договоры исчезнут - начнётся новая гонка, которая может привести мир к войне. Это является одним из факторов, о которых говорил российский учёный РАН в своих расчетах предполагаемой даты начала третьей мировой войны.

Вместе с этим, Трамп уже несколько раз заявлял о том, что России, США и Китаю необходимо сделать ядерное разоружение. Такое предложение должно только приветствоваться и поощряться как согражданами этих стран, так и мировым сообществом. Ведь после ликвидации ядерного оружия - в мире не будет больше нависать опасность ядерной войны. Однако это может оказаться, что это всего лишь американский план Барбаросса.

Трамп хочет обманом разоружить Россию и Китай, чтобы потом диктовать свои условия или вовсе напасть. Дело в том, то Трамп предложил только США, Россию и Китай, но ничего не сказал о своих союзниках по блоку НАТО. Таким вот хитрым планом Трамп может воспользоваться ради победная Россией и Китаем - своими главными идеологическими, геополитическими и геоэкономическими противниками.

Договор РСМД предполагает запрет на производство и использование ракет средней и меньшей дальности. Договор СНВ предполагает меры по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Эти документы позволили сохраниться миру в самые тяжелые времена, когда появилась опасность ядерной войны из-за гонки вооружений и претензий на территории сфер влияния.