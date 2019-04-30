Знают кто лидер: Финны не хотят менять российский АК-47 на стандарты НАТО

Сегодня, 12:45

Минобороны Финляндии отчитались о модернизации лицензионной версии АК-47, который имеет своё название RK62.

Данный автомат для финской армии является основным, и отказываться там от него не собираются. Легендарный автомат Калашникова выпускается финнами с 1960 года, когда ими была приобретена лицензия на производство у СССР. Тогда ещё отношения между странами были более теплые, чем сейчас и мыслей о сближении с НАТО у Финляндии не было.

Однако прошло почти 60 лет с момента начала производства собственной версии АК-47 финнами - RK62 зарекомендовал себя не хуже легендарного АК и полюбился военным. За это время СССР, а потом и Россия перетерпели немало разногласий и споров, было много соблазнов вступить в НАТО и тем самым «насолить» России. Но финны не хотят менять российский АК-47 на натовские стандарты.

Дело в том, что у НАТО единые стандарты, которые предполагают только образцы вооружений, которые утверждены в альянсе. Естественно, российские и их лицензионные иностранные версии вооружений запрещены, потому как не соответствуют стандартам альянса. Однако финны знают кто лидер в производстве вооружений, и это определено Россия.

Почти вся Европа уже вступала в альянс, перешли на их единые стандарты. Но Финляндия одна из немногих, кто не подавал заявку и не рассматривает этот вариант. Более того, финны как практичные люди, не стали распыляться на многообразие и ассортимент НАТОвского оружия, а остались приверженцами старого, доброго российского АК, которым пользуются уже почти 60 лет.