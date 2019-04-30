Прояснит Киеву мозги: Вассерман объяснил, чем России поможет раздача паспортов Украины

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Публицист Анатолий Вассерман считает благом инициативу Владимира Зеленского о предоставлении украинского гражданства жителям РФ.

Указ президента России об упрощённом порядке предоставления российского гражданства жителям ЛНР и ДНР вызвал огромный ажиотаж на международном уровне. Сильней всех реакция была ощутима в Киеве. Руководство Украины даже инициировало внеочередное заседание Совбеза ООН, которое, впрочем, так и не состоялось.

Новоизбранный президент страны Владимир Зеленский, комментируя инициативу Путина, публично усомнился в перспективах данного решения, заявив, что украинцы вряд ли соблазнятся паспортами России. При этом в ответ он заявил, что Украина и сама может соблазнить россиян своим гражданством, что Владимир Путин позже оценил как позитивный сдвиг в отношениях двух стран.

Ситуацию прокомментировал известный журналист и публицист Анатолий Вассерман. Эксперт объяснил, чем России поможет раздача паспортов Украины. Он уверен, что эта инициатива станет настоящим благом, поскольку быстро «прояснит мозги» Киеву. Вассерман считает – на восемь-девять паспортов РФ для украинцев придётся один документ с трезубцем для россиян. Когда украинцы проголосуют за Россию «ногами», ситуация станет очевидной, уверен он.

Вассерман предположил, что сегодня Владимир Зеленский является заложником прозападных настроений в обществе и надавить на него власти РФ могут вот такими шагами, как упрощение процедуры получения гражданства. В итоге массовая миграция украинцев, считает эксперт, вынудит президента Украины считаться с позицией России.