Лучшая БМП в мире: Российский «Курганец-25» насыпал курган для американской Bradley

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9-го Мая 2019 года по Красной Площади вновь проедет новейшая БМП «Курганец-25». Эта машина, по мнениям экспертов, является лучшей не тяжелой БМП в мире.

БМП – это класс боевых машин, придуманных в Советском Союзе и отличающихся тем, что помимо непосредственной доставки на поле боя бойцов, такая техника должна иметь возможность идти на одной скорости с танками по пересеченной местности, и активно поддерживать пехоту в бою. Такая инновация была вскоре принята за основу всем миром, у и семейства советских БМП появились подражатели.

Увы, даже самые прекрасные образцы техники рано или поздно устаревают. Произошло это и с классическими БМП. Даже последний её вариант – БМП-3 хоть и является одной из лучших, уже не может обеспечивать должного уровня защиты. Российской армии потребовалась более защищенная машина, при этом вписывающаяся в легкие весовые характеристики.

Ответом на запросы армии стал «Курганец-25». Эта машина отличается от классических. Она имеет высокий профиль – это нужно, чтобы десанту было удобнее размещаться внутри. Повышенный шанс поражения такой машины из РПГ был скомпенсирован новейшей динамической защитой, которая не дает противотанковым гранатометам пробивать броню.

Естественно, машину тут же начали сравнивать с американской М2 Bradley. И даже беглое сравнение позволяет сказать, что отечественная разработка не оставляет американской ни шанса. «Курганец» отправит американку покоиться в курганах.

Имея меньшую массу, наша БМП защищена лучше, десанта вмещает 8 человек, вместо американских 5, и при этом обладает большей скоростью. Вооружение почти идентичное, однако, если «Курганец» может держать атаку супостата со всех дистанций, то М2 не выдержит даже одного попадания ракеты «Корнет».

«Курганец-25» - это по настоящему новое слово в производстве боевых машин пехоты, возможно, как и некогда его предшественница БМП-1, он породит кучи подражателей, но сам при этом останется эталоном.