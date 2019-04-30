Оружие Победы - на параде 9 мая покажут новейший БТР "Бумеранг"

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БТР «Бумеранг» – это замена целого семейства колесной техники. Недавно боевая машина успешно прошла цикл государственных испытаний, не только оправдав возложенные на неё надежды, но и превзойдя их.

В армии давно назрела необходимость замены устаревших БТР-80. БТР - это транспорт пехоты, который должен безопасно доставить её до поля боя. Изначально БТР не должны были вступать в открытое противостояние с врагом, и оружие на них стояло для самообороны, но сейчас концепция изменилась, и БТР часто поддерживают войска на передовой огнем своего вооружения.

«Бумеранг» – представитель нового семейства колесных машин, сделанных с учетом опыта применения военной техники последних 20 лет. Он оснащен гораздо более серьёзной броней, нежели его предшественники, вооружение его так же превосходит любые аналоги, и приближает к классу БМП, а скоростные показатели не только не упали из-за повышения массы, но даже возросли.

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Именно ожидаемые показатели скорости и проходимости превзошел БТР на испытаниях. Для такой тяжелой машины он показал себя просто отлично. Министерство обороны рассматривает несколько возможностей для реализации этого незапланированного успеха.

Одним из вариантов будет оснащение «Бумеранга» более мощным орудийным модулем «Кинжал» с 57 мм пушкой. Есть вероятность, что именно такую модификацию могут показать на грядущем Параде Победы 9-го мая.

Эта новейшая машина вкупе с другими новинками российского ВПК станет оружием победы в любой возможной войне.