«Фалькатус» - эксперты оценили русский «бэтмобиль» на службе ФСБ

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«Фалькатус» – броневик Центра Специального Назначения Федеральной Службы Безопасности, который во время своего появления произвел настоящий фурор в сети из-за своего внешнего вида. Эксперты собрали всю доступную информацию о секретной машине.

Спецслужбы нашей страны не любят раскрывать свои секреты, поэтому до сих пор информация о новой машине обрывочна. Статьи в сети чаще касаются внешнего вида, нежели характеристик и возможностей. Внешний вид, несомненно, - одна из изюминок машины. Не совсем понятно пока, давалось ли техническое задание на подобный эффект, но машина вышла очень похожей на броневики из фильмов о будущем, а сами формы кузова создают подсознательное ощущение угрозы. Если за тобой приехал «Фалькатус», и ты не чист перед законом – тебе уже никуда не уйти.

Однако, восхищений и сравнений с «бэтмобилем» и так много, а что же скрывается за эффектным внешним видом? По имеющимся данным, броневик может разгонятся до 200 км/ч, при том, что забронирован он по максимальному классу 6А – это означает, что его не берет стрелковое оружие и даже снайперские винтовки с бронебойными патронами. Оптимальной скоростью для машины являются немалые 160 км/ч. Судя по виду днища, машина также оснащена защитой от самодельных взрывных устройств и мин. Многие странные элементы дизайна предназначены для ведения огня прямо из машины, позволяя, не выходя из броневика, отстреливаться от преступников.

Аналогов у «Фалькатуса» до сих пор нет, в других странах не разрабатывают машины специального назначения, предпочитая переоборудовать стандартный армейский и полицейский транспорт.