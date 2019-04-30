Русские боевые киты – Норвегия увидела «русский след» даже в поведении морских обитателей

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Абсурдные выводы сделали норвежские военно-морские эксперты. Кит, развлекающийся возле рыболовных лодок, по их мнению, был обучен в России.

Хоть это и звучит нелепо, стоит заметить, что за такими заявлениями все же есть небольшая толика логики. В холодную войну и США и СССР занимались тренировкой белух и дельфинов для дальнейшего использования их в диверсионной деятельности, а также в качестве своеобразного оружия – как живых носителей противокорабельных зарядов. Однако, подобные программы были свернуты ещё в начале 90-ых, и даже если бы они существовали сейчас, допустить, что такого обученного кита отправили пугать рыболовецкие суда - попросту невозможно. Сейчас животных активно оберегают, известие о наличии тренировочных площадок для обучения китообразных подрывному или диверсионному делу вызвало бы волну негодования от различного рода «зеленых» организаций. Подобное «оружие» держат в тайне до момента использования.

В случае с норвежскими рыбаками кит просто плавал между лодок, пытаясь стягивать ремни и веревки, как известно – киты очень умные и порою игривые создания, они не проявляют агрессии, и, вероятно, кит просто хотел поиграть с рыбаками, пускай и весьма странным, и, возможно, слегка пугающим способом.

Это заявление - очередное проявление западной паранойи, которая выражается в видении русского следа в любых, даже самых малых своих бедах. Что бы ни случилось на Западе – в этом виновата либо Россия, либо вовсе - лично Путин.