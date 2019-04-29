Насмешка от Путина: Российский президент требует вернуть Саакашвили на Украину, дабы ослабить Зеленского

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Вероятно, украинский президент не догадывается, насколько может насолить ему вернувшийся в Киев грузин.

Практически с первого дня, как стало известно об избрании Зеленского президентом, все заговорили о возвращении на Украину грузинского скандалиста Михаила Саакашвили, который вынужден был при Порошенко бежать из страны, перевоплотившись из убежденного проукраинского политика в оппозиционера. Неудивительно, что бывший грузинский президент тут же задумался о возвращении на свою вторую «родину».

Тем не менее, несколько удивительным показалось то, что даже Владимир Путин решил высказаться о том, что Саакашвили следует вернуть на Украину. Какая выгода может быть российскому лидеру с этого политического шага, остается лишь догадываться. Проблема, однако, в том, что подобные заявления, вероятно, стоит рассматривать, как насмешку от Путина. Этот шаг прекрасно подходит, дабы ослабить Зеленского. Еще в начале своего срока Петр Порошенко уже допустил ошибку, дав Саакашвили украинский паспорт, в результате последний стал одним из главных оппозиционеров страны и всерьез пошатнул позиции президента своей кампанией. Если отталкиваться от этих аргументов, то становится понятно, почему российский президент требует вернуть Саакашвили на Украину.

Сам грузинский политики считает, что Путин якобы показывает так называемые двойные стандарты, ведь изначально он требовал у того же Порошенко выдворить Михаила с Украины, а теперь говорит уже об обратном, что и может намекать на некий план, что имеется у Путина. Зеленский же, как человек, принимающий решения по этому поводу, пока предпочитает хранить молчание.