Репетиция большой бойни: США проводят имитацию ядерных ударов по РФ

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Стратегические бомбардировщики США В-52 провели учения, в которых они проводили максимально приближенные к реальности учебные имитационные пуски ядерных ракет по России.

В западных СМИ сообщили, что учения проводились в Британии, где по новому договору СНВ предполагается развертывание самолётов В-52, которые несут ядерные боеголовки. Сообщается, что стратегически бомбардировщики вылетев из авиабазы Барксдейл, после пролёта над Канадой в 60 милях от Россия провели пуски и нанесли «ядерный удар». По сценарию учений противник не оказывал сопротивления и позволил подойти максимально близко к точке атаки.

Все подобные учения говорят о том, что идёт репетиция большой бойни, которую начнёт США. США проводят имитацию ядерных ударов по США уже потому, что давно готовится к нападению. Так, учёный РАН рассказал, что готовится нападение на Россию в ближайшие годы. Об этом говорят их расчёты количества бомбардировщиков для нападения на Россию, провокации и попытки ослабления страны и финансирование подготовки цветных революций.

Очередным подтверждением намерений США стали эти учения, в которых имитируют ядерные бомбардировки по территории РФ - это прямой намёк на не самые благие цели. Россия усиливает системы ПВО и ПРО, для защиты неба от противника, который может напасть уже в ближайшие годы на страну.