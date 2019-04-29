60% из кассы: Жена Грудинина после развода обрекает мужа на серьезные долги

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Столь резким поворотам в жизни экс-кандидата в президенты от КПРФ явно не позавидуешь.

Коммунисты в России переживают, вероятно, не самый лучший период. Подобные мысли сами приходят в голову, если узнать последние новости из жизни Павла Грудинина. Дело в том, что жена политика решила подать на развод, однако этого ей оказалось недостаточно, потому она также забрала себе 60% из кассы семейного бюджета. Речь о процентах, которые она получает от акций совхоза имени Ленина.

По всей видимости, именно из-за утраты какого-либо веса на политической арене России, супруга коммуниста, подумала, что сможет найти себе кого-то богаче и успешнее. Видимо, ситуация была крайне серьезной, учитывая то, что после развода она обрекает мужа на серьезные долги.

Некоторые эксперты уже сейчас говорят о том, что Грудинину следует подумать насчет того, чтобы обратиться за помощью к кому-то куда влиятельнее, чем он сам. Вполне возможно, что из-за этого в ближайшие месяцы публика сможет увидеть трансформацию коммуниста в политика другого формата. Исключать то, что он обратится к Владимиру Путину из-за обрушившихся на него проблем, явно не стоит. Помимо этого, уже сейчас некоторые предсказывают, Грудинин может согласиться совершить рейдерский захват утраченной им собственности.

Сам Грудинин убежден, что ему с помощью супруги таким образом мстят враги, в которые он записывает всех тех людей, которые неоднократно пытались выкупить у все того же савхоза имени Ленина 40 гектар территории, дабы строить там новую трассу. Склонность к конспирологии явно не добавляет баллов Грудинину. Дабы оставаться на плаву коммунисту следует предпринимать серьезные шаги и противостоять супруге-захватчице уже сейчас.