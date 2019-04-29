На страже границ: Военные белуги защищают Россию от боевых пловцов НАТО

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У берегов Норвегии рыбаки обнаружили странную белугу, которая, по всей видимости проводила разведку на дальних рубежах.

Несколько дней назад, норвежские рыбаки обнаружили белугу, у которой на голове была закреплена камера GoPro и обвес, на котором красовалась надпись «Оборудование Санкт-Петербурга». Рыбаки сразу же поняли, что имеют дело с животным из рядов военных.

Эксперт прокомментировал, что есть вероятность того, что белуга действительно использовалась военными для разведки. Ведь эти животные легко поддаются дрессировке, наравне с дельфинами афалинами, которых все привыкли видеть в дельфинарии. По словам научного сотрудника лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН Александра Агафонова - в районе Североморска военными проводятся опыты с белугами, изо дрессируют как собак.

Можно предположить, что камера необходима для того, чтобы можно было близко подплыть к объекту и сделать съёмку. Но это не всё, на что способны специально обученные киты. Возможно, уже военные белуги защищают Россию от боевых пловцов НАТО, которые также могут проводить разведку.

Данная версия вполне реальна, поскольку накануне была спущена на воду атомная субмарина «Белгород», несущая на борту атомный беспилотный аппарат «Посейдон». Попытки раздобыть данные о подлодке могут предприниматься как раз в то время, когда она теперь будет достраиваться на воде.

Несмотря на распространённое мнение о том, что с развитием технологий становится невыгодно и непрактично содержать животных для таких задач - по всей видимости, это мнение ошибочно. Если на страже российских границ стоят военные белуги и дельфины, которые способны пресекать любые диверсии и попытки шпионажа. -можно смело заявлять, что граница на замке.